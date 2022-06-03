الجامعة تفرض “الويكلو” و تمنع جمهور الرجاء من التنقل خارج البيضاء لنهاية الموسم

2022-06-03 / 11:28
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على إثر الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت بين سريع واد زم بالرجاء الرياضي بملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة برسم الجولة 24 من البطولة احترافية الأولى ، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، وأصدرت عددا من القرارات.

و من بين هاته القرارات، معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتين بدون جمهور مع منع تنقل وحضور جمهوره مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات من الموسم الكروي الجاري، طبقا للمواد 36 و 60 و 76 و105 من مدونة التأديب، وذلك للنظر لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور نادي الرجاء الرياضي.

كما تقرر تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 50 ألف درهما، لرشق جماهيره أرضية الملعب بالحجارة ورميه أشياء صلبة داخل رقعة الملعب نتج عنها إصابة الحكم المساعد بجروح، مما أدى إلى توقيف اللقاء لبعض الدقائق، بناء على الماديتين 105 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا تغريم فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 30 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك على المادة 105 من مدونة التأديب، مع تسجيل حالة العود.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللجنة المركزية للتأديب تفرض عقوبات ثقيلة على أندية البطولة الاحترافية

اللجنة المركزية للتأديب تفرض عقوبات ثقيلة على أندية البطولة…

2022-06-03 / 14:55
Photo of الأحرار يهنئ الوداد ونهضة بركان.. وينوه بمستوى التنظيم المحكم

الأحرار يهنئ الوداد ونهضة بركان.. وينوه بمستوى التنظيم المحكم

2022-06-03 / 14:44
Photo of رسميا.. ديربي البطولة بين الرجاء و الوداد بدون جمهور

رسميا.. ديربي البطولة بين الرجاء و الوداد بدون جمهور

2022-06-03 / 12:13
Photo of توقيف البيضي أربع سنوات مع منعه من التسيير و الدخول إلى الملاعب الكروية

توقيف البيضي أربع سنوات مع منعه من التسيير و…

2022-06-03 / 11:12
Photo of صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

2022-06-03 / 10:15
Photo of خاليلوزيتش بعد ودية أمريكا: المباراة كانت درسا مهما للجميع

خاليلوزيتش بعد ودية أمريكا: المباراة كانت درسا مهما للجميع

2022-06-02 / 12:13
Photo of جماهير الرجاء تدعم البدراوي و تطالبه بعدم الاعتماد على الحرس القديم في لائحته

جماهير الرجاء تدعم البدراوي و تطالبه بعدم الاعتماد على…

2022-06-02 / 11:21
Photo of ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام أمريكا

ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام…

2022-06-02 / 09:20
Photo of مغاربة يطالبون “الكاف” بتنظيم نهائي السوبر الإفريقي في العيون

مغاربة يطالبون “الكاف” بتنظيم نهائي السوبر الإفريقي في العيون

2022-06-01 / 16:47
Photo of إدارة الرجاء تستجيب لضغط الجماهير و تعلن 16 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد

إدارة الرجاء تستجيب لضغط الجماهير و تعلن 16 يونيو…

2022-06-01 / 14:03

تعليق واحد

  1. انا مع انزال اقصى العقوبات على جمهور
    الشغب
    ولست متفق على انزال العقوبة على
    الفريق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق