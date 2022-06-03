الجامعة تفرض “الويكلو” و تمنع جمهور الرجاء من التنقل خارج البيضاء لنهاية الموسم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على إثر الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت بين سريع واد زم بالرجاء الرياضي بملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة برسم الجولة 24 من البطولة احترافية الأولى ، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، وأصدرت عددا من القرارات.

و من بين هاته القرارات، معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتين بدون جمهور مع منع تنقل وحضور جمهوره مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات من الموسم الكروي الجاري، طبقا للمواد 36 و 60 و 76 و105 من مدونة التأديب، وذلك للنظر لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور نادي الرجاء الرياضي.

كما تقرر تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 50 ألف درهما، لرشق جماهيره أرضية الملعب بالحجارة ورميه أشياء صلبة داخل رقعة الملعب نتج عنها إصابة الحكم المساعد بجروح، مما أدى إلى توقيف اللقاء لبعض الدقائق، بناء على الماديتين 105 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا تغريم فريق الرجاء الرياضي، مبلغ 30 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك على المادة 105 من مدونة التأديب، مع تسجيل حالة العود.

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