صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

نشر المصري محمد صلاح جناح ليفربول رسالة لجماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشكرهم خلالها على دعمهم طوال الموسم، مؤكدًا أنه متشوق للموسم الجديد وأنه على استعداد للتخلي عن كل الجوائز التي فاز بها خلال الموسم الحالي من أجل إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتوّج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي وأكثر من مرر تمريرات حاسمة خلال الموسم، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بتصويت الجماهير والنقاد.

وقال صلاح: اختياري كأفضل لاعب عن طريق الجماهير والصحافيين خلال ذات الموسم هو أمر مميز لن أنساه أبدًا، أود أن أتخلى عن كل تلك الجوائز من أجل إعادة هذا النهائي (الأبطال) لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: لا يمكنني أن أعبر عن كيف كانت رغبتنا في إعادة تلك الكأس إلى ليفربول لكننا لم نستطع، أريد شكر الجماهير على دعمهم، لقد كان موسمًا طويلًا لكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل غدًا.

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