أخنوش وعمدة رواتردام يناقشان سبل التعاون بين المغرب وهولندا

2022-06-02 / 12:00
0
هبة بريس

عرف القصر البلدي بروتردام أمس الأربعاء، لقاء غير رسمي بين عمدة المدينة الهولندية أحمد أبوطالب ورئيس الحكومة الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي تم استقباله بالأمس من طرف وزير الحكومة الهولندية مارك روته بلاهاي.

تواجد أخنوش بهولندا كانت فرصة اغتنمها للقاءه بالعمدة ابن الناظور للتعارف وتبادل الآراء ومناقشة سبل التعاون في ميدان الطاقة المستدامة والموانىء والتحدث عن انتقال الطاقة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

كما ناقش الطرفان إمكانية دعم الشركات الهولندية للاستثمار في المغرب على في مجال السياحة وقطاعات أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حموني: “بنعبد الله لم يطلب من مناضلي الحزب تمديد ولايته للمرة الرابعة”

حموني: “بنعبد الله لم يطلب من مناضلي الحزب تمديد…

2022-06-02 / 10:09
Photo of المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر مجموعة جديدة من اجتهادات محكمة النقض

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر مجموعة جديدة من اجتهادات…

2022-06-01 / 22:36
Photo of مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب وأمريكا تنتقل إلى حدود تندوف

مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب وأمريكا تنتقل إلى حدود…

2022-06-01 / 18:12
Photo of حموني: “ما يهمنا في مؤتمر التقدم و الاشتراكية هو خارطة الطريق وليس من سيترأس الحزب”

حموني: “ما يهمنا في مؤتمر التقدم و الاشتراكية هو…

2022-06-01 / 15:45
Photo of بنسعيد: الشباب ليسوا عبئا على الاقتصاد أو سببا في الأزمة

بنسعيد: الشباب ليسوا عبئا على الاقتصاد أو سببا في…

2022-06-01 / 14:59
Photo of السكوري: “رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على دفعتين أولاهما خلال شتنبر 2022”

السكوري: “رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على دفعتين أولاهما…

2022-06-01 / 12:46
Photo of حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”

حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات…

2022-06-01 / 12:29
Photo of المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية

المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية…

2022-06-01 / 12:25
Photo of هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية بمنطقة هوارة بتارودانت؟؟

هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية…

2022-06-01 / 12:08
Photo of إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

2022-06-01 / 10:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق