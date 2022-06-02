أخنوش وعمدة رواتردام يناقشان سبل التعاون بين المغرب وهولندا

هبة بريس

عرف القصر البلدي بروتردام أمس الأربعاء، لقاء غير رسمي بين عمدة المدينة الهولندية أحمد أبوطالب ورئيس الحكومة الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي تم استقباله بالأمس من طرف وزير الحكومة الهولندية مارك روته بلاهاي.

تواجد أخنوش بهولندا كانت فرصة اغتنمها للقاءه بالعمدة ابن الناظور للتعارف وتبادل الآراء ومناقشة سبل التعاون في ميدان الطاقة المستدامة والموانىء والتحدث عن انتقال الطاقة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

كما ناقش الطرفان إمكانية دعم الشركات الهولندية للاستثمار في المغرب على في مجال السياحة وقطاعات أخرى.

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