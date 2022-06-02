ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام أمريكا

2022-06-02 / 09:20
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هبة بريس

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ودية جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بملعب تي كيو ل استاديوم بمدينة سينسيناتي الأمريكية.

وسجل أهداف المنتخب الأمريكي كل من أرونسون في الدقيقة 26 ووياه في الدقيقة 32 وورايت في الدقيقة 65.

وضيع سليم أملاح ضربة جزاء من جانب المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 76.

وتندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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‫7 تعليقات

  3. ههههه كاين و حيد ماكاين غير الخسران أحمادي.
    واكل و شارب و فاشل و مخلص ببليزة ديال المال شكون بحالو. هزلت

  6. الطريق طويل و صعب للغاية لا خير يلوح في الأفق مع هذا المدرب المتجاوز في كل شيء و مع بعض اللاعبين البعيدين كل البعد عن مستوى اللاعب الدولي .
    أملي أن يتدخل أهل العقد و الحل في مجال كرة القدم المغربية و تدارك الوضع قبل فوات الأوان .

  7. ابعدوا هذا المدرب قبل فوات الأوان نضحي بمدرب اهون بالتضحية بفريق بكامله

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