ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام أمريكا

هبة بريس

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ودية جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بملعب تي كيو ل استاديوم بمدينة سينسيناتي الأمريكية.

وسجل أهداف المنتخب الأمريكي كل من أرونسون في الدقيقة 26 ووياه في الدقيقة 32 وورايت في الدقيقة 65.

وضيع سليم أملاح ضربة جزاء من جانب المنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 76.

وتندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات الطرفين للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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