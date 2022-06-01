الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات

2022-06-01 / 23:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء عن تعديل قانون الانتخابات استعدادا للاستفتاء المقرر في 25 تموز/يوليو المقبل بجانب التلويح بإصدار قائمة بأسماء القضاة الفاسدين في صدام جديد مع السلطة القضائية.

ويستعد الرئيس سعيد لعرض دستور جديد للاستفتاء تمهيدا لتأسيس جمهورية جديدة وسط اعتراض من خصومه من المعارضة.
ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد البلاد إلى نظام حكم جديد رئاسي بينما ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في كانون أول/ديسمبر الماضي.

كما أعلن سعيد عن تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد أن كان في وقت سابق قد حل المجلس القديم بدعوى مكافحة الفساد.

وتعهد بإصدار أمر رئاسي يتضمن أسماء القضاة المتورطين في الفساد في قائمة.

وقال سعيد “لم نتدخل في القضاء لكن لن نترك الشعب والدولة في هذا الوضع الذي تعيشه”.

وتابع “أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه”.

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