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تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 30,5 مليار درهم حتى متم أبريل

2022-06-01 / 21:16
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هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30,56 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29,03 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ب5,3 في المائة، أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن العجز التجاري بالمغرب بلغ 91,04 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية أي بزيادة قدرها 43,6 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2021.

ويعزى هذا العجز، إلى تسجيل الواردات ارتفاعا (+37,8% إلى 230,05 مليار درهم) أكبر من الصادرات (+34,2% إلى 139,01 مليار درهم)، في حين سجل معدل التغطية خسارة ب1,6 نقطة ليستقر عند 60,4 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 36,14 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

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