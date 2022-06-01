الخزرجي: الجالية المغربية منخرطة في الدفاع عن القضية الوطنية بإيطاليا

2022-06-01 / 15:25
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هبة بريس

بمبادرة من مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي برئاسة السيد عبدالله الخزرجي انطلقت الدورة العاشرة للمهرجان تحت شعار الدين والبيئة أمس الثلاثاء، وتم تنظيم اول ندوة حول موضوع *الهجرة ومكافحة الإرهاب والميثاق العالمي لحقوق الانسان *. بمقر مجلس الشيوخ الايطالي في روما.

وشارك في هذه الندوة السيناتور الايطالي جيان باولو فالاردي ، ويوسف بلا سفير المملكة المغربية في إيطاليا ، وأحمد احرزني سفير المغرب المتجول دفاعاً عن احترام حقوق الإنسان. بمشاركة نخبة من رجال الاعمال والسياسة والاعلام والمجتمع المدني وممثلي الجالية المغربية في إيطاليا.
وعلى هامش هذه اللقاءات اشرف السيد عبدالله الخزرجي رئيس المهرجان الإيطالي المغربي على تنظيم اجتماعات للسيد احمد احرزني مع الامين العام للنقابة الايطالية CGIL
حيث تم إلقاء الضوء على تطورات القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الصحراء والاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الاقاليم الجنوبية وتوالي الاعترافات الاوروبية والعالمية بمبادرة الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء ضمن سيادة المملكة المغربية. بالاضافة الى الحديث عن تطور تجربة حماية حقوق الانسان في المغرب ودور المؤسسات الوطنية في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان.

كما تم تنظيم لقاءات مع رئيس بلدية كونليانو و رئيس بلدية سبريريانو بغية خلق شراكات وتعاون مع نظرائهم المغاربة.

وتعد مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي من اهم جمعيات المجتمع المدني المغربي في إيطاليا التي تدافع عن قضايا المملكة المغربية بما يساهم في تعزيز العلاقات المغربية الايطالية والارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية والتعليمية.

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