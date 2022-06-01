PARIS, FRANCE - MAY 28: Mohamed Salah of Liverpool FC and David Alaba of Real Madrid CF battle for the ball during the UEFA Champions League final match between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France on May 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

الحكومة الفرنسية: شغب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب “التذاكر المزيفة”

2022-06-01 / 14:44
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هبة بريس - وكالات

كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن “آخر تطورات التحقيقات التي أجرتها في واقعة أعمال الشغب بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم”.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا غريوري، إن “تذاكر مزيفة أسهمت بحشود وأعمال شغب في نهائي أبطال أوروبا”.

وأضافت: “كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما، مع عدم إنكار أن التذاكر المزيفة هي التي ساهمت في شغب الجماهير خلال المباراة”، بحسب “رويترز”.

وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-0 على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأمرت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق، مسؤولي الرياضة وهيئات إنفاذ القانون بتحليل الاشتباكات العنيفة واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ضد مشجعي كرة القدم، خلال مباراة السبت الماضي في باريس.

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