قيمتها 31 دولارا.. سائح أمريكي مصدوم من فاتورة مستشفى بالمغرب

2022-06-01 / 10:00
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هبة بريس

عبر المدون الأميركي الشاب كريستيان غروسي، عن ذهوله وصدمته بسبب الفاتورة “الزهيدة والرخيصة” التي دفعها للمستشفى مقابل استفادته من التطبيب بعد تعرضه لتسمم غذائي.

وكشف المدون الأمريكي في مقطع فيديو نشره على فيديو تيك توك، أنه كان يتجول في الشارع حيث شعر حينها بدوار وسقط على الرصيف، قبل أن يتقدم أربعة أشخاص يصبون الماء على رأسه وأخذوه إلى المستشفى على عجل حيث تلقى العلاج في قسم الطوارئ.

و أوضح المدون، أن الأطباء زودوه بمحلول إنعاش وريدي ومضادات للطفيليات ومضاد للغثيان، حيث أغمي عليه ثانية بعد ذلك.

وفي اليوم التالي، استيقظ الشاب، حيث طمأنته الممرضة عن حالته وقالت له “إن كنت تشعر بأنك جيد يمكنك المغادرة لمنزلك”، قبل أن يجيبها أنه يشعر أنه جيد لكنه لا يملك تأميناً صحياً، وعلى الفور أخذه الممرضون على كرس متحرك ليدفع الفاتورة ليتفاجأ حينها أنها 31 دولاراً فقط، وتشمل خدمة الطوارئ بالإضافة لأربعة أدوية.

هذا و لاقى مقطع المدون الأميركي، حوالي 3 ملايين مشاهدة والاف التفاعلات الإيجابية.

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