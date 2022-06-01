خاليلوزيتش: “الكرة المغربية تعيش سنة رائعة و تتطور بشكل احترافي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل أسود الأطلس استعداداتهم للمباراة الودية التي ستجمعهم صبيحة الخميس بالمنتخب الأمريكي و ذلك في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

و خلال الندوة الصحفية الاعتيادية التي تسبق اللقاءات الدولية، استغل وحيد خاليلوزيتش الناخب الوطني الفرصة للحديث عن إنجاز الوداد الرياضي و فوزه بعصبة الأبطال الإفريقية.

و أوضح المدرب البوسني الذي يشرف على العارضة التقنية للمنتخب المغربي على أن كرة القدم المغربية تعيش سنة رائعة و جميلة و حققت نتائج مبهرة و هذا يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده.

و شدد المدرب خاليلوزيتش على أن هناك عملا كبيرا يبذل على جميع الأصعدة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و هو الأمر الذي أفضى لإنجازات رائعة من قبيل تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم و فوز الأندية المغربية باليطولات القارية.

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