خاليلوزيتش: “الكرة المغربية تعيش سنة رائعة و تتطور بشكل احترافي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل أسود الأطلس استعداداتهم للمباراة الودية التي ستجمعهم صبيحة الخميس بالمنتخب الأمريكي و ذلك في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
و خلال الندوة الصحفية الاعتيادية التي تسبق اللقاءات الدولية، استغل وحيد خاليلوزيتش الناخب الوطني الفرصة للحديث عن إنجاز الوداد الرياضي و فوزه بعصبة الأبطال الإفريقية.
و أوضح المدرب البوسني الذي يشرف على العارضة التقنية للمنتخب المغربي على أن كرة القدم المغربية تعيش سنة رائعة و جميلة و حققت نتائج مبهرة و هذا يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده.
و شدد المدرب خاليلوزيتش على أن هناك عملا كبيرا يبذل على جميع الأصعدة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و هو الأمر الذي أفضى لإنجازات رائعة من قبيل تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم و فوز الأندية المغربية باليطولات القارية.
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