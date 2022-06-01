مكناس..إيقاف 3 أشخاص بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، من بينهم سيدة وابنتها، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين متزامنتين بمدينة مكناس، حيث تم ضبط سيدة وابنتها بحي “سيدي اعمر” وهما في حالة تلبس بحيازة 1840 قرص مخدر، من بينها 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و840 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم تنفيذ العملية الأمنية الثانية بمحطة السكة الحديدية بمكناس، حيث تم توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزته على 1000 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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