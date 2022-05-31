الرشيدية.. حمولة مهمة لزيز وكير تنعش حقينة سدي الحسن الداخل و قدوسة

2022-05-31 / 14:42
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هبة بريس - الرشيدية

بعد سنوات متتالية من الجفاف، والتي جعلت حقينة سد الحسن الداخل بالرشيدية تتراجع لمستويات متدنية، مما جعل ساكنة منطقة تافيلالت قلقين من قلة الماء ، عرفت أمس الأحد 29 ماي الجاري، منطقة النزالة و كرامة وزاوية سيدي حمزة وأعالي ٱملشيل والريش تساقطات مطرية غزيرة أدت إلى حمولة مهمة لواد زيز الذي يصب في السد المذكور.

وحسب مصدر مطلع ل”هبة بريس” فقد تسببت هذه التساقطات المطرية الغزيرة في حدوث اضطرابات وانقطاعات مؤقتة في بعض المقاطع الطرقية خصوصا على مستوى تيلشت بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مكناس والرشيدية، والطريق الجهوية رقم 708 الرابطة بين الريش وكرامة – بني تجيت، بالإضافة الى الطريق الثانوية الرابطة بين قصر تماكورت والريش، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية .

وأفاد رئيس قسم الإنتاج بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرشيدية – قطاع الماء السيد حمو بوهتيس في تصريح خاص لـ”هبة بريس” أن هذه التساقطات المطرية همت أعالي حوضي زيز وكير وادت الى حمولة مهمة لواد زيز وواد كير والتي ستنعش حقينة سد الحسن الداخل و سد قدوسة، بالإضافة إلى تغذية الفرشة المائية بسافلة الحوضين المائيين، وكذا توفير الماء الصالح للشرب بشكل منتظم لساكنة هذه المناطق .

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