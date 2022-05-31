الصورة تعبيرية

جثة أمام مستشفى الحسن الثاني بسطات تستنفر السلطات

2022-05-31 / 13:23
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

في مشهد مقزز ومؤلم، تم العثور صباح اليوم الثلاثاء على جثة شخص ملقاة فوق كرسي أمام مستشفى الحسن الثاني في ظروف وصفت بالغامضة، ضمن حادث كان سببا في تجمهر بعض المواطنين الذين ظلوا لوقت طويل يحللون ويناقشون، قبل أن يتم وضع قطعة من ” الكارطون” على جثته في انتظار تدخل الجهات المعنية.

وقد اغتنم العديد من زوار المستشفى الموقف، ليشرعوا في تبادل أطراف الحديث فيما بينهم ما بين مستنكر ومندد ومطالب بتدخل عاجل لنقل جثته صوب مستودع الأموات الذي لايبعد سوى مترات قليلة من مستودع الأموات، في الوقت الذي انتقلت فيه عناصر الأمن والسلطات المحلية، وممثلي المكتب الصحي البلدي لإلقاء نظرة على جثة الهالك والتحقق من هويته، ونقلها من أجل إخضاعها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة المختصة .

وللإشارة، فإن مدينة سطات باتت تعرف العديد من المظاهر الاجتماعية كالأشخاص المتخلى عنهم، أو المتشردين أومدمني المشروبات الحارقة، والتي أخذت منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة أبطالها أشخاص تنوعت أعمارهم ووحدتهم مظاهر البؤس والشقاء، ناهيك عن تحول المدينة إلى نقطة جذب واستقطاب للعديد من الحالات الأخرى للمرضى النفسيين والعقليين الذين باتوا ينتشرون بشكل مقلق بمختلف الشوارع معرضين حياة المواطنين للخطر، وهي رسالة للجهات المعنية لوضع خطة محكمة لمعالجة مثل هذه المظاهر التي لها أبعاد متعددة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي او الانساني الحقوقي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختلقوا حادثا وهميا.. عصابة تسطو على 114 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بالبيضاء

اختلقوا حادثا وهميا.. عصابة تسطو على 114 مليون سنتيم…

2022-05-30 / 14:08
Photo of مرة أخرى.. اندلاع حريق بسوق الصالحين بسلا

مرة أخرى.. اندلاع حريق بسوق الصالحين بسلا

2022-05-30 / 09:33
Photo of مصرع شخص في حادثة سير بتازة

مصرع شخص في حادثة سير بتازة

2022-05-29 / 22:11
Photo of جريمة بشعة تهز المحمدية.. “مجهول” يقتل شابة ويصيب والدها بجروح خطيرة

جريمة بشعة تهز المحمدية.. “مجهول” يقتل شابة ويصيب والدها…

2022-05-28 / 14:30
Photo of تفكيك شبكة للاتجار في البشر والمتورطة مستخدمة بمستشفى أزرو

تفكيك شبكة للاتجار في البشر والمتورطة مستخدمة بمستشفى أزرو

2022-05-27 / 17:54
Photo of فاس.. دراجة نارية وسيارة أجرة صغيرة تتسبب في انقلاب حافلة

فاس.. دراجة نارية وسيارة أجرة صغيرة تتسبب في انقلاب…

2022-05-27 / 16:40
Photo of شفشاون ..خمسيني يضع حدا لحياته في ظروف غامضة

شفشاون ..خمسيني يضع حدا لحياته في ظروف غامضة

2022-05-26 / 22:14
Photo of مصرع سائق دراجة هوائية في حادثة سير بمكناس

مصرع سائق دراجة هوائية في حادثة سير بمكناس

2022-05-26 / 17:51
Photo of العروي .. العثور على جثة شخص ثلاثيني معلقة داخل بناية مهجورة

العروي .. العثور على جثة شخص ثلاثيني معلقة داخل…

2022-05-26 / 16:13
Photo of إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم منتوجات ”جودة“

إصابة 39 تلميذا بتسمّم غذائي ضواحي زاكورة بعد تناولهم…

2022-05-26 / 15:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق