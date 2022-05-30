“قنصليات متنقلة وتعزيز الموارد البشرية”.. بوريطة يستعرض تدابير إنجاح “عملية مرحبا”

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير مع مختلف الجهات والمتدخلين المعنيين لإنجاح عملية مرحبا.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذه التدابير تتمثل في تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا، من خلال احداث خلية يقظة مركزية على مستوى الوزارة لتتبع وسير عملية العبور والتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال وسلطات المغرب المختصة ضمن اللجنة الوطنية، ثم التعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغارببة العالم

كما تم افتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية والى نهايتها لتقديم خدمات ادارية وخدمات الارشاد والمساعدة طيلة ساعات اليوم وكافة أيام الأسبوع.

وأضاف الوزير أنه تم تعزيز الموارد البشرية واللورد البشرية للمراكز القنصلية “فرنسا، هولندا، اسبانيا، وبلجيكا، ايطاليا” لتأمين المداومة نهاية الأسبوعية وخلال أيام العطل، بالإضافة إلى تدعيم مراكز الاتصال القنصلية لاستقبال الاتصالات والاستجابة باللغة العربية ولغات بلدان الاستقبال.

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