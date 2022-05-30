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ناصر بوريطة

عملية مرحبا.. بوريطة: تعبئة 32 سفينة لنقل 478 ألف مسافر أسبوعيا

2022-05-30 / 17:14
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن وزارته عملت مع كافة الجهات المعنية على اعتماد مخطط للنقل البحري لضمان إنجاح عملية مرحبا.

وذكر بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه تمت تعبئة 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها بكل من اسبانيا، ايطاليا وفرنسا وذلك بسعة أسبوعية تناهز 478 الف مسافر و123 الف سيارة.

وأضاف الوزير أنه تم تفعيل عملية الحجز المسبق للتذاكر لمعرفة عدد المسافرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية، لافتا أن الخطوط البحرية مع اسبانيا تمثل 95 % من المسافرين في عملية مرحبا.

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