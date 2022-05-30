شغب الملاعب.. لفتيت: “حالات شاذة ومجندون لمحاربته”

2022-05-30 / 16:35
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هبة بريس - لبنى ابروك

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استراتيجية الحكومة ووزارته لمحاربة ظاهرة شغب الملاعب.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الاستراتيجية ترتكز أولا على قانون 9/9 الذي جاء من أجل زجر العنف أثناء المباريات الكروية، ثم تحديث الملاعب للحماية من حالات العنف.

وأضاف الوزير قائلا “العنف اللي كنشوفو ليوما حالات شاذة اذا تمت مقارنته بعدد المباريات المجراة أسبوعيا والتي تصل ل230 مباراة “مبرمجة من طرف العصبة الوطنية” و1200 “مبرمجة من طرف العصب الجهوية”.

وتابع الوزير مشددا “السلطات تتجند لاتخاذ الاحتياطات اللازمة باش هاد العنف ميكونش عندو تداعيات على الأمن العمومي، كما نمنع المشجعين في بعض الحالات من التنقل للمباريات بمدن أخرى كما تجرى بعضها دون جمهور “.

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