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“الأونسا” تدعو المستهلكين إلى اقتناء المنتجات الحاصلة على”الترخيص الصحي”

2022-05-30 / 13:37
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هبة بريس

طبقا للقانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ذكّر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية قصد توزيعها في السوق، أنها ملزمة بالحصول مسبقا على الترخيص الصحي من طرف أونسا.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوحدات التي لا تتوفر على الترخيص الصحي لأونسا لتسوية وضعيتها قبل مواصلة نشاطها، مشيرا الى أنه يمكن لأرباب هذه الوحدات الاتصال بالمصالح الإقليمية لأونسا من أجل إيداع طلب الترخيص الصحي.

وأضافت الاونسا في بلاغ لها، أنه وفقا لمقتضيات القانون رقم 07-28، فإن أرباب الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية، الذين يعرضون في السوق منتجات غذائية دون الحصول على الترخيص الصحي من طرف أونسا، يعتبرون مخالفين للقانون.

وأشارت الى أن عدد الوحدات على الصعيد الوطني التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية والحاصلة على الترخيص الصحي لاونسا قد بلغ 9677 وحدة، تقوم مصالح المكتب بمراقبتها بكيفية منتظمة.

كما نصح المكتب المستهلكين، خلال اقتناء المنتجات الغذائية، بالتأكد من وجود رقم الترخيص الصحي للمكتب الذي يشار إليه في عنونة المنتوج بالنسبة للمنتوجات الغذائية المحلية، أو اسم وعنوان المستورد بالنسبة للمنتوجات الغذائية المستوردة

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