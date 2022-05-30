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ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم فاتح يونيو

2022-05-30 / 12:15
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا، بعد غد الأربعاء، (فاتح يونيو 2022) بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الانقطاع سيستغرق ثلاث ساعات (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا) على مستوى فج تيزينتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى وزارة التجهيز والماء رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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