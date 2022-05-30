جدري القرود.. الإبراهيمي: “علينا أن نؤسس لمقاربة استباقية ومندمجة”

2022-05-30 / 11:13
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هبة بريس - الرباط

علق الخبير والبروفيسور عز الدين الابراهيمي، على ظهور فيروس جدري القرود وإمكانية وصوله للمغرب.

وقال الإبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “بكل هدوء و بدون هلع… نعم ستكون هناك إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية… و في عالم “معولم” و بفيروسات لا تعترف بالحدود… ستضيق علينا أنفسنا و نحن نسمع كل هذه الأخبار… و حتما سنكرر… “أسيدي ربي… ماكدنا نخرج من هاته حتى أصابتنا تلك”… من الكوفيد إلى الحرب إلى الالتهاب الكبدي إلى جذري القرود… ماذا بعد… هل عدنا إلى الخوف من المجهول و حالة اللا يقين…”

وأضاف الابراهيمي مدونا “لا… نحن لسنا تجارا للخوف و التخويف و الهلع… نحن مع مقاربة تشاركية شفافة تجعل من المواطن في صلبها باتخاذه الإجراءات الاحترازية… و من مدبري الأمر العمومي من جهة أخرى بضمانهم لأمن صحي وطني… كان ذلك في مواجهة “جذري الفيلة” أو “الالتهاب الكبدي الفيروسي للنمل الغير محدد سببه”… و لسبب بسيط… لأن الكوفيد علمنا الكثير… و علمنا خصوصا أنه يجب علينا الاستعداد للأزمة القادمة حتى قبل الخروج من هذه… علمنا أن نبدأ بالتغيير… البارحة قبل اليوم في مواجهة أوبئة القرن الواحد و العشرين…”.

لهذا، يضيف الخبير، “وجب علينا أن نأسس للمقاربة الملكية و التي، و الحمد لله، مكنتنا من مواجهة الجائحة بتميز كبير و نتائج باهرة… نعم، يجب علينا أن نرتقي إلى مستوى رؤية صاحب الجلالة… و عليه و تحت شعار جلالته…” مهما كانت الكلفة فحياة المغربي لا تقدر بثمن”… و جب علينا أن نأسس لمقاربة مندمجة استباقية و تشاركية من أجل أمن صحي وطني… يوصلنا إلى مغرب آمن من التهديدات الصحية التي تشكلها الأمراض المعدية…”

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تعليق واحد

  1. بكل هلع وقرارات عشوائيـة و إنذارات متعددة لمنظمة الصحة العالمية… و في عالم “معولم” و بفيروسات مصطنعـة من شياطيـن البشـر لا مـلة لهـم ولا أخلاق يـريـدون أن يضيقوا عـلى الكـون والبشـر وينتقـلون من مسلسل الى آخـر … من الكوفيد إلى الحرب إلى الالتهاب الكبدي إلى جذري القرود… ماذا بعد… يـويدون العـودة الى الخوف من المجهول و حالة اللا يقين…
    إنهـم تجارا للخوف و التخويف و الهلع والاستيلاب العقلي ، هدفـهم الاتجـار فـي الوبـاء ، فـي التلقيح و اللقـاح … لا أمـن ولا أمـان فـي القـائمين على وزارات الصحـة فـي كـل البلـدان ، ولا فـي منظمـة الصـحـة العالميـة المتواطئة مع أعـداء البشـرية .

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