PARIS, FRANCE - MAY 28: Mohamed Salah of Liverpool FC and David Alaba of Real Madrid CF battle for the ball during the UEFA Champions League final match between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France on May 28, 2022 in Paris, France. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

فرنسا تحمل مشجعي ليفربول مسؤولية فوضى نهائي دوري الأبطال

2022-05-30 / 09:50
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هبة بريس - وكالات

حملت وزيرة الرياضة الفرنسية، اليوم الاثنين، نادي ليفربول الإنجليزي، مسؤولية الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني في باريس.

وواجهت الحكومة الفرنسية سيلا من الانتقادات من الصحافة والسياسيين في المملكة المتحدة على خلفية تعامل الشرطة مع المباراة التي جرت يوم السبت، وشهدت معاناة الآلاف من مشجعي نادي ليفربول الحاملين للتذاكر من أجل دخول الاستاد.

لكن وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، قالت إن ريال مدريد على عكس ليفربول فشل في أن ينظم بشكل مناسب المشجعين الذين قدموا إلى باريس، بحسب “فرانس برس”.

وأضافت أن: “ليفربول ترك مشجعيه طليقين، هناك فرق كبير”.

وذكرت أنه كان هناك 30 ألفا من بين 40 ألف مشجع لليفربول كانوا يحملون تذاكر مزورة أو بدون تذاكر أمام استاد دو فرانس.

وقالت: “نحتاج إلى معرفة مصدر هذه التذاكر المزيفة … وكيف تم إنتاجها بهذه الأعداد الكبيرة”.

وعبرت عن أسفها لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض المشجعين، بقولها إن “أكثر ما يؤسف له” هو استخدام الغاز المسيل للدموع ضد عائلات وأطفال جاءوا لمشاهدة النهائي.

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