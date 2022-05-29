لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

هبة بريس _ وكالات

أوقفت قوات الأمن اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، الأحد، مواطن سعودي كان يحاول تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الكويت.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا أصدره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي حول ضبط المخجرات جاء فيه: “تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم وفي عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب نحو 18 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي”.

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