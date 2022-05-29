اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال أوروبا

هبة بريسى_ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن 68 شخصاً اعتقلوا، وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة، مساء السبت في باريس، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني

وفي حادثة نادرة لمباراة من هذا المستوى، تأجل انطلاق النهائي الذي فاز فيه ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي (1 – صفر) لمدة 36 دقيقة، بسبب التوترات خارج الملعب.

حاول العديد من المشجعين تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة. وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

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