قوات مكافحة الشغب في باريس تشتبك مع الجماهير

اعتقال 68 شخصاً في باريس على هامش نهائي أبطال أوروبا

2022-05-29 / 13:08
0
هبة بريسى_ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن 68 شخصاً اعتقلوا، وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة، مساء السبت في باريس، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب «ستاد دو فرانس» في ضاحية سان دوني

وفي حادثة نادرة لمباراة من هذا المستوى، تأجل انطلاق النهائي الذي فاز فيه ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي (1 – صفر) لمدة 36 دقيقة، بسبب التوترات خارج الملعب.

حاول العديد من المشجعين تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة. وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

2022-05-29 / 15:49
Photo of لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

لبنان.. ضبط مخدرات مع مواطن سعودي

2022-05-29 / 14:30
Photo of مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

مولدوفا : احتشاد آلاف المتظاهرين مطالبين باستقالة الحكومة

2022-05-29 / 14:04
Photo of عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي

عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار…

2022-05-29 / 11:26
Photo of النيبال.. اختفاء طائرة على متنها 22 شخصا

النيبال.. اختفاء طائرة على متنها 22 شخصا

2022-05-29 / 10:57
Photo of مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي

2022-05-29 / 09:23
Photo of حيلة ذكية تنقذ طفلة سنها 11 عاما من مجزرة تكساس

حيلة ذكية تنقذ طفلة سنها 11 عاما من مجزرة…

2022-05-28 / 23:38
Photo of المغرب يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

المغرب يحصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

2022-05-28 / 23:23
Photo of تونس ..القضاء يصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس ..القضاء يصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة…

2022-05-28 / 22:23
Photo of مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين في “اليوم المفتوح”

مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين في “اليوم المفتوح”

2022-05-28 / 21:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق