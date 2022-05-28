ينحدرون من أكثر من 48 دولة في مقدمتها سوريا…عدد اللاجئين بالمغرب يقارب 20 ألف

هبة بريس - وكالات

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب المسجلين لديها إلى غاية 31 مارس وصل إلى 19 ألف و620، ينحدرون من أكثر من 48 دولة في مقدمتها سوريا.

وأفادت المفوضية الأممية في تقرير حديث بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء للمغرب الذي وصفته بأنه “بلد عبور وبلد مضيف”، تضاعف تقريبا في العامين الماضيين، وقالت إنها “تعمل مع شركائها بنشاط لضمان الاستجابة المناسبة لاحتياجات الحماية المتزايدة”.

وأضافت المفوضية أنها “تعمل على ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب”، وتتعاون “بشكل وثيق مع السلطات المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.

وحسب بيانات تقرير المفوضية، فإن السوريين يتصدرون قائمة اللاجئين بـ5150 شخص، يليهم اللاجئون من غينا (2958)، ثم من ساحل العاج (1470)، و1361 لاجئ من السودان، و1293 من الكاميرون، و1173 من اليمن، و1059 من جمهورية أفريقيا الوسطى، و452 من جنوب السودان، و393 من الكونغو الديمقراطية، و261 من فلسطين، و134 من العراق، فيما ينحدر 3915 آخرون من بلدان أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0