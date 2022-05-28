الصورة من الارشيف

ينحدرون من أكثر من 48 دولة في مقدمتها سوريا…عدد اللاجئين بالمغرب يقارب 20 ألف

2022-05-28 / 19:19
0
هبة بريس - وكالات

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب المسجلين لديها إلى غاية 31 مارس وصل إلى 19 ألف و620، ينحدرون من أكثر من 48 دولة في مقدمتها سوريا.

وأفادت المفوضية الأممية في تقرير حديث بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء للمغرب الذي وصفته بأنه “بلد عبور وبلد مضيف”، تضاعف تقريبا في العامين الماضيين، وقالت إنها “تعمل مع شركائها بنشاط لضمان الاستجابة المناسبة لاحتياجات الحماية المتزايدة”.

وأضافت المفوضية أنها “تعمل على ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب”، وتتعاون “بشكل وثيق مع السلطات المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.

وحسب بيانات تقرير المفوضية، فإن السوريين يتصدرون قائمة اللاجئين بـ5150 شخص، يليهم اللاجئون من غينا (2958)، ثم من ساحل العاج (1470)، و1361 لاجئ من السودان، و1293 من الكاميرون، و1173 من اليمن، و1059 من جمهورية أفريقيا الوسطى، و452 من جنوب السودان، و393 من الكونغو الديمقراطية، و261 من فلسطين، و134 من العراق، فيما ينحدر 3915 آخرون من بلدان أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين في “اليوم المفتوح”

مساجد هولندا تفتح أبوابها لغير المسلمين في “اليوم المفتوح”

2022-05-28 / 21:50
Photo of نيجيريا.. مقتل العشرات فى تدافع للحصول على تبرعات غذائية مجانية

نيجيريا.. مقتل العشرات فى تدافع للحصول على تبرعات غذائية…

2022-05-28 / 19:18
Photo of فرنسا تنشر 7 آلاف جندي لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا

فرنسا تنشر 7 آلاف جندي لتأمين نهائي دوري أبطال…

2022-05-28 / 15:17
Photo of بسبب ارتفاع سعره.. أمريكا تشهد انخفاضا حادا في الطلب على البنزين

بسبب ارتفاع سعره.. أمريكا تشهد انخفاضا حادا في الطلب…

2022-05-28 / 11:20
Photo of قاصر مغربية من بين ضحاياه.. مليونير فرنسي بطل فضائح جنسية

قاصر مغربية من بين ضحاياه.. مليونير فرنسي بطل فضائح…

2022-05-28 / 10:30
Photo of الأرجنتين تعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

الأرجنتين تعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022-05-28 / 09:27
Photo of برلمان إفريقيا الوسطى يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

برلمان إفريقيا الوسطى يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

2022-05-28 / 00:57
Photo of استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي

استشهاد فتى فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي

2022-05-27 / 20:41
Photo of 45 دقيقة.. “قرار خاطئ” لشرطة تكساس أثناء مذبحة المدرسة

45 دقيقة.. “قرار خاطئ” لشرطة تكساس أثناء مذبحة المدرسة

2022-05-27 / 20:16
Photo of شركة “إيزيجيت” البريطانية تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

شركة “إيزيجيت” البريطانية تلغي 200 رحلة بسبب مشاكل معلوماتية

2022-05-27 / 19:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق