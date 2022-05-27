القضاء الإسباني يغلق ملف دخول غالي للبلاد بهوية مزورة

هبة بريس _ الرباط

أغلق القضاء الإسباني ملف دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة، مبرئا ذمة وزيرة الخارجية السابقة أرنشا كونزاليس لايا.

واعتبرت محكمة سرقسطة أنه ليس هناك أي دليل على ارتكاب وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا لأي جريمة فيما يتعلق بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا.

ولم تقتنع المحكمة بما سبق أن طرحه قاضي التحقيق، رافاييل لاسالا، بخصوص اتهام لايا بجرائم التستر واستخدام وثائق مزورة والمراوغة.

وتأكد للقضاء الإسباني أن دخول غالي بتلك الطريق جاء بناء على طلب مباشر من الجزائر، وبأنه كان بالفعل ينطوي على خطر الإساءة إلى دولة ثالثة، أي المغرب .

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