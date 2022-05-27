بميزة مشرف جدا…الكوميدي باسو ينال شهادة الدكتوراه

2022-05-27 / 18:28
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نجلاء مزيان _هبة بريس

استطاع الفنان الكوميدي المغربي محمد باسو ، يومه الجمعة 27 ماي نيل شهادة الدكتوراه، بميزة مشرف جدا.

و فور إعلان الفنان الكوميدي الخبر، تهاطلت عليه عشرات التعاليق و التبريكات من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذ الصدد كتب الكوميدي طاليس :”ألف ألف ألف مبروك السي باسو حصولك على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بميزة مشرف جدا، تستاهل أيها الفنان و الإنسان المجتهد”.

و الجدير بالذكر أن الكوميدي محمد باسو اختار موضوع رسالة الدكتوراه المتعلق ب “الكوميديا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”، حيث تمت مناقشته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.

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