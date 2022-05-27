تفكيك شبكة للاتجار في البشر والمتورطة مستخدمة بمستشفى أزرو

هبة بريس _ أزرو

أفاد مصدر ل” هبة بريس ” أن مساعدة تقنية بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وذلك للاشتباه في علاقتها ب3 أشخاص آخرين تم إيقافهم تباعا أول أمس الأربعاء بتهم تكوين شبكة جديدة للاحتيال والنصب والاتجار في البشر.

واستنادا إلى ذات المصدر ، ، فقد تمكنت عناصر الشرطة وعناصر مراقبة التراب الوطني، من تضييق الخناق على هذه الشبكات بفضل خدماتهم المتواصلة

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة حسب ذات المصدر لأبحاث دقيقة للكشف عن علاقاتهم المحتملة بأشخاص آخرين داخل أرض الوطن وخارجه وامتدادات الشبكة المحتملة،

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