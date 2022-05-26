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وجدة .. ايقاف أربعة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والخمور

2022-05-26 / 22:23
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء يوم امس الاربعاء 25 ماي الجاري، من توقيف اربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح اعمارهم بين 28 و 38 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الشيرا والكيف والخمور بدون ترخيص باستعمال ناقلة ذات محرك وحيازة السلاح الابيض بدون مبرر مشروع.

فيما اسفرت عمليات التفتيش التي اجريت في إطار نفس القضية من حجز 600 غراما عبارة عن ستة صفائح من مخدر الشيرا ، و4250 غرام من مادة الكيف، و 94 قنينة خمور مختلفة الانواع واربعة هواتف نقالة فضلا عن سيارة تشتغل بغاز البوطان وميزان إلكتروني وسكين كبير الحجم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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