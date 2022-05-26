طنجة ..توقيف 42 شخصا بينهم قاصرين بسبب الشغب الرياضي

2022-05-26 / 12:03
0
هبة بريس - مكتب طنجة

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن طنجة، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء 25 ماي الجاري، عن ضبط اثنين وأربعين (42) شخصا، من بينهم ثلاثة وعشرون قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين وارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تكسير بعض المقاعد في ملعب لكرة القدم بمدينة طنجة على هامش مباراة للبطولة الوطنية الاحترافية، علاوة على قيامهم برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للأمن الوطني، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث عن توقيف اثنين وأربعين من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع الموقوفين الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حتى 30 يونيو القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

حتى 30 يونيو القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية…

2022-05-26 / 13:16
Photo of تفاعل الأمن بسرعة مع فيديوهات الإجرام ينال الاستحسان و يدفع لمزيد من التوثيق

تفاعل الأمن بسرعة مع فيديوهات الإجرام ينال الاستحسان و…

2022-05-26 / 13:11
Photo of غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و الدرك يغض الطرف

غرباء بمحيط مطار محمد الخامس يثيرون استياء المسافرين و…

2022-05-26 / 12:12
Photo of اعتدى على سيدة بالضرب بالشارع العام.. توقيف شخص بالبيضاء

اعتدى على سيدة بالضرب بالشارع العام.. توقيف شخص بالبيضاء

2022-05-26 / 11:00
Photo of دفاع ”الإخوة زعيتر“ يؤكد قانونية مشروعهم السياحي بشاطئ “مارينا سمير“

دفاع ”الإخوة زعيتر“ يؤكد قانونية مشروعهم السياحي بشاطئ “مارينا…

2022-05-26 / 10:58
Photo of توقف الأشغال بالدار البيضاء يثير الامتعاض و يعمق الاختناق المروري بالمدينة

توقف الأشغال بالدار البيضاء يثير الامتعاض و يعمق الاختناق…

2022-05-26 / 10:26
Photo of فاس.. الحبس النافذ لموظفين جماعيين بتهم التزوير والارتشاء

فاس.. الحبس النافذ لموظفين جماعيين بتهم التزوير والارتشاء

2022-05-26 / 10:10
Photo of أكادير.. اعتقال شخصين متورطين في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية

أكادير.. اعتقال شخصين متورطين في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية

2022-05-26 / 09:17
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-26 / 07:30
Photo of استئنافية فاس تأجل النظر في ملف برلماني سابق بإقليم صفرو .

استئنافية فاس تأجل النظر في ملف برلماني سابق بإقليم…

2022-05-25 / 22:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق