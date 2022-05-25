الملك يعزي أسرة المرحومة الفنانة سكينة الصفدي

2022-05-25 / 23:20
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة سكينة الصفدي.

ومما جاء في برقية الملك “تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمولة بعفو الله، المرحومة الفنانة سكينة الصفدي، التي سيظل اسمها خالدا في سجل الأغنية الغيوانية، بحضورها المتميز ضمن مجموعة (جيل جيلالة) التي ساهمت في تأسيسها”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحومة، ومن خلالهم لسائر أهل الفقيدة وذويها، ولأسرتها الفنية الوطنية الكبيرة، عن أحر التعازي والمواساة في رحيل هذه الفنانة متعددة المواهب، المشهود لها بالغيرة الوطنية الصادقة، داعيا جلالته الله العلي القدير أن “يحسن قبولها إلى جواره، مشمولة بفيض رحمته ورضوانه، وأن يجزل ثوابها على ما قدمته لفنهـا ووطنها من خدمات محمودة”.

وأضاف الملك، في هذه البرقية، “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله تعالى أن يعوضكم عن فقيدتكم العزيزة جميل الصبر وحسن العزاء

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