دوري المؤتمر.. روما يتوج باللقب الأوروبي الأول

هبة بريس _ رياضة

توج روما الإيطالي بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فينورد روتردام الهولندي 1-0 في المباراة النهاية.

ونجح روما في التقدم على الفريق الهولندي في الدقيقة 32 عن طريق الإيطالي نيكولو زانيولو بتمريرة حاسمة من جيانلوكو مانشيني.

الأراضي الألبانية استضافت أول نهائي لدوري المؤتمر الأوروبي على ملعب “إير ألبانيا” مساء الأربعاء.

فريق العاصمة الإيطالية تلقى ضربة مبكرة بإصابة لاعبه الأرميني هنريك مخيتاريان، مما اضطر مدربه جوزيه مورينيو لاستبداله بعد مرور 17 دقيقة على بداية اللقاء.

ولم يتأثر الجيالوروسي بالتبديل المبكر، لينجح في التقدم عبر لاعبه نيكولو زانيولو.

وتفوق روما الإيطالي فنيا لخبرة لاعبيه ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بخلاف قوة منافسات الكالشيو عن الدوري الهولندي.

وأصبح جوزيه مورينيو أول مدرب يحقق لقبا أوروبيا مع 4 أندية مختلفة.

وضمن روما التأهل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” في الموسم القادم بعد فوزه على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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