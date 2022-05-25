دوري المؤتمر.. روما يتوج باللقب الأوروبي الأول

2022-05-25 / 22:49
0
هبة بريس _ رياضة

توج روما الإيطالي بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فينورد روتردام الهولندي 1-0 في المباراة النهاية.

ونجح روما في التقدم على الفريق الهولندي في الدقيقة 32 عن طريق الإيطالي نيكولو زانيولو بتمريرة حاسمة من جيانلوكو مانشيني.

الأراضي الألبانية استضافت أول نهائي لدوري المؤتمر الأوروبي على ملعب “إير ألبانيا” مساء الأربعاء.

فريق العاصمة الإيطالية تلقى ضربة مبكرة بإصابة لاعبه الأرميني هنريك مخيتاريان، مما اضطر مدربه جوزيه مورينيو لاستبداله بعد مرور 17 دقيقة على بداية اللقاء.

ولم يتأثر الجيالوروسي بالتبديل المبكر، لينجح في التقدم عبر لاعبه نيكولو زانيولو.

وتفوق روما الإيطالي فنيا لخبرة لاعبيه ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بخلاف قوة منافسات الكالشيو عن الدوري الهولندي.

وأصبح جوزيه مورينيو أول مدرب يحقق لقبا أوروبيا مع 4 أندية مختلفة.

وضمن روما التأهل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” في الموسم القادم بعد فوزه على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استفتاء : جماهير الرجاء تؤيد انتخاب عزيز بدراوي رئيسا للنادي الأخضر

استفتاء : جماهير الرجاء تؤيد انتخاب عزيز بدراوي رئيسا…

2022-05-25 / 22:30
Photo of رسميا.. الفيفا تستدعي الحكمتين المغربيتين كربوبي و جرمومي لكأس العالم

رسميا.. الفيفا تستدعي الحكمتين المغربيتين كربوبي و جرمومي لكأس…

2022-05-25 / 15:05
Photo of خليلوزيتش : حجي صدمني باستعمال معايير مزدوجة

خليلوزيتش : حجي صدمني باستعمال معايير مزدوجة

2022-05-25 / 13:30
Photo of وحيد: “منعت الشيشة والسهرات بالمنتخب و أجبرت اللاعبين على حفظ نشيد الوطن”

وحيد: “منعت الشيشة والسهرات بالمنتخب و أجبرت اللاعبين على…

2022-05-25 / 12:16
Photo of وحيد يعيد 5 لاعبين للمنتخب منهم رحيمي و الزنيتي و يستبعد زياش من القائمة

وحيد يعيد 5 لاعبين للمنتخب منهم رحيمي و الزنيتي…

2022-05-25 / 12:00
Photo of حاليلوزيتش: “أنا عجوز لكنني أفهم جيدا في كرة القدم و لا أعرف سبب التحامل علي”

حاليلوزيتش: “أنا عجوز لكنني أفهم جيدا في كرة القدم…

2022-05-25 / 11:47
Photo of الجماهير الرياضية تترقب مفاجأة “الوينرز” في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية

الجماهير الرياضية تترقب مفاجأة “الوينرز” في نهائي عصبة الأبطال…

2022-05-25 / 11:16
Photo of رسميا.. بريطانيا توافق على بيع تشيلسي لملياردير أمريكي

رسميا.. بريطانيا توافق على بيع تشيلسي لملياردير أمريكي

2022-05-25 / 09:56
Photo of رئيس الفيفا: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار شخص

رئيس الفيفا: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار…

2022-05-24 / 14:52
Photo of رسميا.. بايرن ميونيخ الألماني يعلن التعاقد مع المغربي نصير مزراوي

رسميا.. بايرن ميونيخ الألماني يعلن التعاقد مع المغربي نصير…

2022-05-24 / 12:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق