بسبب الديون ..قطع الكهرباء عن جماعة ايت عميرة بشتوكة

2022-05-25 / 09:04
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أفاد مصدر لجريدة ” هبة بريس ” أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء أقدم أول صباح اليوم الثلاثاء ، على خطوة قطع التيار الكهربائي عن جماعة ايت عميرة اكبر الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة ايت باها ، الأمر الذي أربك بشكل واضح السير العادي لمرافق الجماعة.

و جاء القرار بسب عدم التزام الجماعة بالوعود السابقة بتسوية
وضعيتها المالية تجاه إدارة مكتب الكهرباء، حيث وصلت ديون الكهرباء إلى مبالغ كبيرة اترت سلبا على التوازن المالي للوكالة.

و راسل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء عامل الإقليم، على خلفية الديون المتراكمة لجماعة ايت عميرة.

حيت طالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهربإء من خلالها عامل الإقليم بالتدخل لدى مسؤولي جماعة ايت عميرة بغية تسوية هذه الوضعية التي أثرت بشكل سلبي على ميزانية المكتب حسب مضمون المراسلة .

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