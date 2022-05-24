الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 4,4 مليار درهم

هبة بريس _ و م ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 4,4 مليار درهم عند متم أبريل 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة 3,2 مليار درهم سجلت خلال السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر أبريل 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 369 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 12,4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 17,3 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2021. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 27,5 في المائة، و5,5 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، بالإضافة إلى انخفاض ب 14,1 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

وكشفت توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,3 في المائة من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (2,35 مليار درهم) تمثل 19 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,1 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1,7 في المائة. كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي النفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 9,40 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,4 في المائة مقارنة مع مستواها عند متم أبريل 2021. تتكون من 73,2 في المائة من النفقات العادية.

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