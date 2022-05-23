وزير خارجية اسبانيا بجزر الكناري لشرح العلاقات الدبلوماسية الجديدة مع المغرب

هبة بريس - الرباط

من المقرر أن يقوم وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، الأربعاء 25 مايو ، بزيارة لجزر الكناري لشرح العلاقات الدبلوماسية الجديدة مع المغرب والموقف الجديد لمدريد من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأفادت وكالة “اوروبا بريس ” انه تم تقديم الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في البداية يوم الخميس ، لأن الوزير لديه التزامات دولية أخرى ، كما أوضح هذا الأسبوع المتحدث باسم السلطة التنفيذية الكنارية ، خوليو بيريز ، بعد اجتماع مجلس الحكم.

جدير بالذكر ان جدلا سياسيا كان قد نشب في إسبانيا، وبالخصوص في جزر الكناري، حول أنباء عزم المغرب إجراء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في ساحل طرفاية وبالقرب من جزر الكناري، حيث خرج رئيس الأخيرة، أنخيل فيكتور توريس، بتصريح إعلامي ، ينفي فيه كل ما يروج حول هذا الموضوع.

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