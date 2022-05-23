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بركة: حقينة سدود المملكة بلغت 5 مليار و440 مليون متر مكعب

2022-05-23 / 16:24
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز واللوجيستيك والماء، نزار بركة، أن الوضعية المائية بالمملكة مقلقة.

وذكر بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الخمس سنوات الأخيرة عرفت تراجعات في الواردات المائية بلغ 33.7 بالمائة.

وأضاف بركة، أن حقينة سدود المملكة بلغت الى حدود اليوم 5 مليار و440 مليون متر مكعب في حقينة السدود، مشيرا الى أن ارتفاع درجة الحرارة سيساهم في تبخر المياه مما سينعكس سلبا على التربة والري..

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