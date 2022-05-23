بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية لمسيرة وطنية صباح الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء و ذلك بسبب غلاء الأسعار.

و أوضحت الجبهة الاجتماعية في ندائها أن المسيرة ستنطلق من ساحة النصر بدرب عمر وسط مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 29 ماي بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

و أوضحت الجهة الداعية للمسيرة أن السبب يعود لمطالبتها بتخفيض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية منها المحروقات و الزيت و القطاني و أسعار الماء و الكهرباء و غيرها.

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