تنغير .. ندرة الماء الصالح للشرب تخرج ساكنة حصيا للاحتجاج

2022-05-23 / 14:53
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هبة بريس - تنغير

احتجاجا على الانقطاع الشبه التام للماء الصالح للشرب، احتج صباح اليوم الإثنين 23 ماي الجاري عدد من ساكنة قصور ايت سعدان، واكديم، وتازكزاوت، وخطارة اعشيش، واسدام، بالجماعة الترابية حصيا دائرة النيف إقليم تنغير.

الساكنة المحتجة طالبت في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر جماعة حصيا ب “إنقاد ساكنة حصيا من العطش”، و عن “رفضها للحلول الترقيعية”، لتسير بعدها في مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر عمالة إقليم زاكورة .

وتطالب ساكنة هذه الدواوير بإيجاد حلول جدرية ومناسبة لهذا المشكل الذي عمر لسنوات، والذي سا يتفاقم أكثر خلال صيف هذه السنة بسبب قلة التساقطات المطرية والاستمرار في استنزاف الفرشة المائية.

يشار انه سبق للعديد من الفاعلين إلى دق ناقوس الخطر وتوجيه نداءات للجهات المعنية لإيجاد حل لهذا المشكل.

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