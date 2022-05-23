ميدلت .. السطو على وكالة لتحويل الأموال بزايدة

2022-05-23 / 13:00
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هبة بريس - ميدلت

تعرضت وكالة لتحويل الأموال بمركز زايدة إقليم ميدلت ليلة أمس الأحد 22 ماي الجاري لعملية سرقة بالكسر من طرف مجهولين .

وحسب مصدر محلي ل”هبة بريس” فإن اللصوص عمدوا إلى تكسير أقفال مقر الوكالة قبل أن يسرقوا مبلغ مالي يناهز 66 ألف درهم، وذلك بعدما أقدموا على قطع التيار الكهربائي على مقر الوكالة من أجل تعطيل كاميرات المراقبة .

وحسب ذات المصدر فإن سرقة الوكالة المذكورة استنفرت مصالح الدرك الملكي بزايدة التي انتقلت الى عين المكان للتحقيق في ملابسات هذه السرقة .

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