مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض لها ولابنتيها

2022-05-23 / 14:18
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نجلاء مزيان

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ لشرطة النجدة في مصر على إثر تعرض طليقها حسام لها و لبنتيها و قدومه بدون موعد لمكان إقامتها.

و في هذا الصدد، حررت الفنانة المصرية محضرًا صباح يومه الاثنين ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مطالبة إياه بعدم التعرض لها و لابنتيها.

و يشار أن شرين عبد الوهاب، قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتواجد طليقها أمام الفيلا التي تقطن بها، مطالبة بتعهد عدم التعرض لها و لإبنتيها.

و في سياق متصل، برر حسام حبيب تواجده بالفيلا، بوجود اتفاق بينه و طليقته لإنهاء مشروع فني، مضيفا أنه لم يكن يعتزم التعرض لها أو لابنتيها بأي أذى.

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