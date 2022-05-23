مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض لها ولابنتيها
نجلاء مزيان
تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ لشرطة النجدة في مصر على إثر تعرض طليقها حسام لها و لبنتيها و قدومه بدون موعد لمكان إقامتها.
و في هذا الصدد، حررت الفنانة المصرية محضرًا صباح يومه الاثنين ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مطالبة إياه بعدم التعرض لها و لابنتيها.
و يشار أن شرين عبد الوهاب، قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتواجد طليقها أمام الفيلا التي تقطن بها، مطالبة بتعهد عدم التعرض لها و لإبنتيها.
و في سياق متصل، برر حسام حبيب تواجده بالفيلا، بوجود اتفاق بينه و طليقته لإنهاء مشروع فني، مضيفا أنه لم يكن يعتزم التعرض لها أو لابنتيها بأي أذى.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0