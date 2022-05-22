الصورة تعبيرية

طنجة. الضرب المفضي إلى الموت ينتهي بقاصر إلى المقبرة وآخر إلى الكوميسارية

2022-05-22 / 17:02
0
هبة بريس _ الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، صباح اليوم الأحد 22 ماي الجاري، قاصر يبلغ منالعمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للوفاة في حق قاصر آخر يبلغ من العمر 17 سنة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة قد باشرت، بتاريخ يوم الجمعة 20 ماي الجاري، إجراءات معاينة جثة الضحية القاصر التي عثر عليها تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بأرض خلاء بمنطقة العوامة ضواحي مدينة طنجة.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها فرق البحث التابعة للشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية القاصر المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيفه بمنزل عائلته بمنطقة “خندق الورد” بنفس المدينة، فضلا عن حجز أداة راضة يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية لبني مكادة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب آلة حصاد

سطات.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب آلة حصاد

2022-05-22 / 14:38
Photo of الجديدة: حادثة سير تنهي حياة شابين على متن دراجة نارية

الجديدة: حادثة سير تنهي حياة شابين على متن دراجة…

2022-05-22 / 12:35
Photo of بسبب الضوضاء ..شرطي يستخدم سلاحه الناري خارج أوقات العمل

بسبب الضوضاء ..شرطي يستخدم سلاحه الناري خارج أوقات العمل

2022-05-22 / 10:46
Photo of تهمة الاغتصاب مع الحمل تجر راقياً إلى سجن سطات

تهمة الاغتصاب مع الحمل تجر راقياً إلى سجن سطات

2022-05-22 / 10:11
Photo of سطات…انقلاب آلة حصاد يخلف قتيلين وجريح

سطات…انقلاب آلة حصاد يخلف قتيلين وجريح

2022-05-21 / 21:36
Photo of صناعة ’’الماحيا‘‘ .. قد تكون وراء حريق واحة طانسيطة بزاكورة (صور)

صناعة ’’الماحيا‘‘ .. قد تكون وراء حريق واحة طانسيطة…

2022-05-21 / 11:35
Photo of رميا بالرصاص ..مقتل شاب بتيزطوطين بالناظور

رميا بالرصاص ..مقتل شاب بتيزطوطين بالناظور

2022-05-21 / 00:34
Photo of دار الكداري.. عشرات التلميذات يتعرضن لـ”تسمم جماعي

دار الكداري.. عشرات التلميذات يتعرضن لـ”تسمم جماعي

2022-05-20 / 18:26
Photo of فاجعة : غرق 3 تلاميذ بجماعة علال البحراوي

فاجعة : غرق 3 تلاميذ بجماعة علال البحراوي

2022-05-19 / 22:47
Photo of شغب الملاعب و مقتل شاب بالكارة….إيداع 12 متهما سجن سطات ” فيديو”

شغب الملاعب و مقتل شاب بالكارة….إيداع 12 متهما سجن…

2022-05-19 / 20:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق