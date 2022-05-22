طنجة. الضرب المفضي إلى الموت ينتهي بقاصر إلى المقبرة وآخر إلى الكوميسارية

هبة بريس _ الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، صباح اليوم الأحد 22 ماي الجاري، قاصر يبلغ منالعمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للوفاة في حق قاصر آخر يبلغ من العمر 17 سنة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة قد باشرت، بتاريخ يوم الجمعة 20 ماي الجاري، إجراءات معاينة جثة الضحية القاصر التي عثر عليها تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بأرض خلاء بمنطقة العوامة ضواحي مدينة طنجة.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها فرق البحث التابعة للشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية القاصر المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيفه بمنزل عائلته بمنطقة “خندق الورد” بنفس المدينة، فضلا عن حجز أداة راضة يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية لبني مكادة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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