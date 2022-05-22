أوجار: بعد 5 سنوات سنكون في الموعد
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أشاد عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار ، محمد أوجار، بالنتائج التي حققها الحزب على مستوى جهة فاس مكناس خلال انتخابات 8 شتنبر الأخيرة،
وقال اوجارفي مؤتمر جهوي في “هذه المؤتمرات الجهوية مؤسسة نناقش من خلالها بشفافية ونشرح ما أنجزته الحكومة خلال الفترة التي مرت من هذه الولاية الحكومية.. بعد خمس سنوات سنكون في الموعد بتنزيل مختلف الطموحات التي وعدنا بها المغاربة”،
وشدد على أن الحكومة ستحقق النجاح، والحزب سيكون في الموعد سنة 2026.
وعلى ذات المنوال أشاد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي ومنسق الحزب بجهة فاس مكناس، بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب على مستوى الجهة خلال الاستحقاقات الأخيرة، منوها في هذا الصدد بمجهودات مختلف مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، مؤكدا أن الحزب الذي أصبح يتبوأ مكانة رفيعة بفضل مجهودات مختلف مكوناته، يعتبر مشركا ومحررا للطاقات، وسيواصل مساره وديناميته التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس الحزب خلال المؤتمر الوطني.
وفي مقابل ذلك أكد محمد غياث، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب، أهمية العمل الحكومي، من خلال تذكيره بمجموعة من الإجراءات والبرامج المهمة التي قامت الحكومة بتنزيلها في ظرف وجيز، على غرار برنامجي “أوراش” و”فرصة”، اللذين سيخلقان عشرات مناصب الشغل وفرص العمل، عبرا عن تضامن مختلف مكونات الحزب مع قيادات ورموز الحزب التي تتعرض للتهجم والإشاعات من طرف بعض الأطراف السياسية.
من جهته، أشاد سعد برادة، بالحصيلة جد الإيجابية للحزب على مستوى نتائج الاستحقاقات الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الانتخابات التشريعية حصل الحزب على مقعد في كل إقليم بالجهة، بما في ذلك 4 دائرات انتخابية تتنافس فيها الأحزاب على مقعدين فقط، داعيا الجميع في الوقت نفسه إلى الاشتغال والمساهمة في تنزيل وتنفيذ مختلف التزامات الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.