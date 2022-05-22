مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

2022-05-22 / 13:07
0
هبة بريس _ وكالات

نفى مجلس النواب الليبي صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد.

جاء هذا في بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، وحصلت “سبوتنيك” على نسخة من

وقال المستشار الإعلامي إنه: “لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا بل العمل جاري على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي”.
وأوضح أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لهذه الحكومة من مجلس النواب الليبي وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

2022-05-22 / 15:04
Photo of بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

2022-05-22 / 14:14
Photo of منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

2022-05-22 / 11:14
Photo of قصة لاجئة أوكرانية.. أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة

قصة لاجئة أوكرانية.. أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة

2022-05-22 / 10:36
Photo of مصرع 33 شخصا جراء عاصفة اجتاحت شرق الهند

مصرع 33 شخصا جراء عاصفة اجتاحت شرق الهند

2022-05-22 / 10:26
Photo of الأردن.. مقتل 4 أشخاص خلال ضبط شحنة مخدرات على الحدود مع سوريا

الأردن.. مقتل 4 أشخاص خلال ضبط شحنة مخدرات على…

2022-05-22 / 10:00
Photo of جدري القرود يصل اليونان

جدري القرود يصل اليونان

2022-05-22 / 09:15
Photo of منظمة الصحة تقدم إرشادات للدول بهدف احتواء جدري القرود

منظمة الصحة تقدم إرشادات للدول بهدف احتواء جدري القرود

2022-05-21 / 23:14
Photo of قتلى في تحطم طائرة سياحية في جبال الألب الفرنسية

قتلى في تحطم طائرة سياحية في جبال الألب الفرنسية

2022-05-21 / 21:24
Photo of جدري القرود: عدد حالات الإصابة يتجاوز 80 في 12 دولة

جدري القرود: عدد حالات الإصابة يتجاوز 80 في 12…

2022-05-21 / 21:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق