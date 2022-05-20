آيت الطالب يزور مركز الرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ببني ملال

هبة بريس

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة، ومن أجل تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، يقوم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، بزيارة عمل لثلاثة أقاليم بجهة بني ملال خنيفرة.

وهكذا قام الوزير رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، مساء أمس الخميس 19 ماي 2022، بزيارة تفقدية للمركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بحي الرميلة ببني ملال.

وتهدف هذه البنية الصحية إلى تحسين ولوج النساء إلى خدمات الفحص والتشخيص المبكر وعلاج سرطان الثدي وعنق الرحم لتقليص عدد الوفيات والمراضة المرتبطة بهذين النوعين من السرطان، كما تأتي في إطار تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وكذا دعم البنيات التحتية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية لساكنة الجهة.

وقد تم إنشاء هذه المؤسسة الصحية على مساحة تناهز 500 متر مربع، بغلاف مالي إجمالي قدره 4 188 376 درهم شمل تكاليف البناء والتجهيز.

كما يشرف على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بهذا المركز طاقم طبي وتمريضي متخصص في طب النساء والتوليد والطب العام والأشعة.

ويتكون هذا المركز من عدة مرافق صحية وإدارية تشمل 6 قاعات للاستشارات الطبية المتخصصة في الثدي وعنق الرحم، وقاعة للتصوير الإشعاعي للثدي، إضافة إلى قاعة للفحص بالموجات فوق الصوتية، وأخرى مخصصة لفحص عنق الرحم، كما يضم قاعات للملاحظة وسريرين للاستشفاء، ووحدة للتكوين المستمر، فضلا عن مرافق أخرى صحية وإدارية.

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