العمدة الرميلي: “عهد طمر النفايات بالدار البيضاء قد انتهى و سنشرع في التثمين”

2022-05-20 / 11:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

إجماع كبير قوبلت به النقطة المتعلقة باقتناء مجلس مدينة الدار البيضاء لبقعة أرضية قصد تحويلها لمصنع عصري و حديث لتثمين النفايات و استغلالها في إعادة التدوير.

و في هذا الصدد، أكدت نبيلة الرميلي عمدة المدينة خلال مداخلة لها بدورة مجلس المدينة أن عهد النفايات المطمورة قد انتهى بمدينة الدار البيضاء.

و قالت الرميلي بأن طمر النفايات أثبت عدم فعاليته و بالتالي تقرر الانتهاء من هذا الأمر و اللجوء لعملية تثمين النفايات من خلال وسائل متطورة و حديثة.

و شددت العمدة على أن البقعة الأرضية الجديدة التي ستتحول لمصنع عصري لتثمين النفايات ستمكن من حل إشكالية كبيرة خاصة أن “مزبلة مديونة” شكلت نقطة سوداء بالمدينة.

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