إنهاء معاناة المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف
مخيمات تندوف

اسبانيا تطرد عناصر من “البوليساريو”

2022-05-19 / 20:07
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هبة بريس

قررت السلطات الإسبانية طرد مجموعة من عناصر “البوليساريو”، كانوا يوجدون منذ أسبوعين في مطار باراخاس بمدريد، حسب ما أوردته وسائل إعلام مقربة من الجبهة المدعو من الجزائر، أمس الأربعاء 18 ماي.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه ستتم إعادة هؤلاء العناصر الذين قدموا من مخيمات تندوف، إلى الجزائر، بعدما رفضت طلبات اللجوء السياسي التي تقدموا بها، مشيرة إلى أنه من بين 17 طلبا، تم قبول أربع طلبات فقط، لشبان عديمي الجنسية

ونقلت المصادر ذاتها، عن إحدى المدافعات عن أطروحة “البوليساريو”، في إسبانيا، قولها “أن العناصر السالقة الذكر تسلمت بالفعل في وقت متأخر من الليل وثيقة أمر الطرد”.

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