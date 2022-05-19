الصو رة تعبيرية

إحباط “محاولات إيرانية لخطف شخصيات إسرائيلية”

2022-05-19 / 19:10
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هبة بريس _ وكالات

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الخميس، عن إحباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، “محاولات إيرانية لاستدراج وخطف شخصيات ورجال أعمال إسرائيليين”.

وقالت الصحيفة، إن “جهاز الشاباك كشف نشاطا إيرانيا يتمثل في انتحال شخصيات باحثين ورجال أعمال وصحفيين ومحاولة التواصل مع شخصيات إسرائيلية كبيرة منهم ضباط سابقون واستدراجهم من خلال دعوتهم لحضور مؤتمرات أو مقابلات في مكان ما بالخارج بهدف اختطافهم أو إيذائهم”.

وبحسب “الشاباك”، فإنه “تتواصل المحاولات الإيرانية لإجراء اتصالات مع مواطنين في إسرائيل من خلال الشبكات الاجتماعية وباستخدام هويات مزورة، لإقامة علاقة اجتماعية أو غرامية، وأنها تهدف إلى استدراج إسرائيليين إلى خارج البلاد واختطافهم أو استهدافهم”.

وأشار “الشاباك” في وقت سابق، إلى كشفه عن “شبكة إيرانية، عملت في الأشهر الأخيرة على رصد وتجنيد إسرائيليين بهدف جمع المعلومات، وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.

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