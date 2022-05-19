“الشغب الرياضي” يجر 8 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 19 ماي الجاري، عن توقيف ثمانية أشخاص من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في التجمهر وتبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تجمهر مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم، وتورطهم في تبادل الرشق بالحجارة بمدخل الطريق السيار بحي “ليساسفة”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المشتبه فيهم بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، علاوة على إلحاقهم خسائر مادية بسيارتين للشرطة.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من فرض النظام العام، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0