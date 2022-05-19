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زاكورة.. توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 200 كلغ من مخدر الشيرا

2022-05-19 / 11:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و28 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “تاكولي” التي تبعد بحوالي 20 كيلومتر عن مدينة زاكورة، قبل أن تسفر عمليات التفتيش عن العثور على شحنات من مخدر الحشيش بالمنطقة القروية “أغلا ودرار” بضواحي زاكورة، بلغ وزنها 216 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد أوضحت عمليات تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أن ثلاثة منهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي زاكورة وأكادير، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والاختطاف وعدم الامتثال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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