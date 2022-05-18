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ضمنهم جزائري.. إيقاف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقرص المخدرة بوجدة

2022-05-18 / 16:50
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء 18 ماي الجاري، من حجز 8 آلاف و853 قرص من مخدر الإكستازي، وتوقيف أربعة أشخاص، من ضمنهم مواطن جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المؤثرات العقلية نحو المغرب.

وقد أسفرت الأبحاث والتدخلات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الأول بمنطقة أحفير وهو في حالة تلبس بحيازة 8.853 قرص من مخدر الإكستازي، بينما جرى توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بدوار “اشليحة” بمنطقة بني ادرار، أما المواطن الجزائري فقد تم ضبطه بمدينة وجدة.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية من ضبط الشحنات المحجوزة من مخدر الإكستازي، علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 205 ألف و600 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات نشاط الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن كميات مخدر الاكستازي المحجوزة في إطار هذه القضية تم تهريبها من خارج المغرب بغرض ترويجها بالمنطقة الشرقية، وهي المهمة التي أوضحت الأبحاث والتحريات أنها كانت منوطة بالمواطن الجزائري الموقوف ضمن عناصر هذه الشبكة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مسالك ومسارات تهريب المؤثرات العقلية نحو المغرب، وكذا رصد التقاطعات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

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