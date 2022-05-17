اجتماع اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة بوزير الشباب والثقافة والاتصال

القسم الفني

إنعقد مؤخرا لقاء بمقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال، بحضور الوزير، ومستشاره يوسف بريطل، وأعضاء المكتب المسير لاتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، حيث تم التطرق لمجموعة من القضايا التي تخص السينما المغربية، أساسا ما يتعلق بالإخراج وكتابة السيناريو والتأليف الموسيقي للأفلام.

و تضمن البلاغ الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه مجموعة من النقط التي تمت مناقشتها في هذا اللقاء، أبرزها :

الاتحاد جزء لا يتجزأ من الجسد السينمائي المغربي، وينسق بشكل تام، مع باقي الغرف في مجموع الملفات المطروحة والقضايا التي تشغل السينمائيين المغاربة.

ضرورة تمكين كتاب السيناريو والمؤلفين الموسيقيين من البطائق المهنية على غرار باقي المهن السينمائية، على اعتبار أنهم جزء أساسي من صناعة الفن السابع بالمغرب.

انشاء مركز للدراسات السينمائية الإفريقية، حيث قطع الاتحاد خطوات هامة في النقاش وتثبيت أسس هذا المركز مع بعض الشركاء الأفارقة.

تنظيم المهرجان الوطني للفيلم القادم والتصورات العامة التي ستتحكم في تنظيمه، من حيث المشاركات ولجان التحكيم والندوات والمدينة التي ستحتضنه.

مشاركة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في السوق العالمي للإنتاج التلفزيوني بكان (MIP tv)،و ربطها بالنقطة السابقة المتعلقة بالتحضير الجيد لدورة 2023..

اقتراح ليلة سينمائية، على غرار السيزار الفرنسي، تحمل اسم ليلة النخلة الذهبية ( Palmiers d’or)، للاحتفال بالسينما والسينمائيين المغاربة، حيث اختير لها نهاية شهر دجنبر کتاریخ للانعقاد، وهي ليلة من اقتراح الإتحاد، وسيتم تنظيمها بشراكة مع الوزارة الوصية وجهات داعمة مختلفة.

و أخيرا الاشتغال سويا على مجموع النقاط من أجل تحقيقها واخراجها للوجود بما يخدم السينما الوطنية، ومستقبل الثقافة بالمغرب، باعتبارها رافد أساس من روافد الهوية والوجود الأصيل للشعب المغربي.

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