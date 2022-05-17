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شخص يقتحم وكالة بنكية بالبيضاء ويسطو على 10 ملايين سنتيم

2022-05-17 / 12:56
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هبة بريس - البيضاء

تعرضت وكالة بنكية تابعة ل”التجاري وفا بنك”، بحي الأزهر بمدينة الدار البيضاء، لعملية سطو بالسلاح الأبيض.

وذكر شهود عيان، أن المعني بالأمر، اقتحم الوكالة البنكية صباح يومه الثلاثاء، حاملا سكينا من الحجم المتوسط، حيث اعتدى على المدير وسرق مبلغا ماليا يقدر ب10 ملايين سنتيم.

وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر وعند محاولته الخروج من الوكالة، وجد أمامه عددا من المواطنين الذين حاصروه، قبل أن يوهمهم بحمله لعبوة ناسفة، وينجح في الهروب من المكان.

وفور علمها بالواقعة، هرعت عناصر الأمن والسلطات المحلية الى عين المكان لفتح تحقيق والكشف عن هوية السارق.

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